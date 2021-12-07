Норвежскую лыжницу удивила способность соперницы из России разговаривать

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что поздравила соперницу из Норвегии Терезу Йохауг с серебром в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехамере. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

По мнению россиянки, норвежка была удивлена ее способностью говорить.

«Она на меня с таким шоком смотрела. Типа: "Что? Ты меня поздравила? Ты точно русская?"» — добавила Степанова.

Спортсменка также рассказала, что у нее нет языкового барьера. «Сейчас нам нужно быть на одной волне с этим миром. Открываться, рассказывать о себе, не бояться иметь свое мнение», — подчеркнула лыжница.