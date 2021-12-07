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1 час назад

Норвежскую лыжницу удивила способность соперницы из России разговаривать

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что поздравила соперницу из Норвегии Терезу Йохауг с серебром в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехамере. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Норвежскую лыжницу удивила способность соперницы из России разговаривать
Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / ReutersEmmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

По мнению россиянки, норвежка была удивлена ее способностью говорить.

«Она на меня с таким шоком смотрела. Типа: "Что? Ты меня поздравила? Ты точно русская?"» — добавила Степанова.

Спортсменка также рассказала, что у нее нет языкового барьера. «Сейчас нам нужно быть на одной волне с этим миром. Открываться, рассказывать о себе, не бояться иметь свое мнение», — подчеркнула лыжница.

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Йохауг завоевала серебро в субботу, 4 декабря. Днем позже Степанова в составе сборной России выиграла золото в эстафете. 20-летняя спортсменка бежала на заключительном этапе.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Тереза Йохауг,СБОРНАЯ РОССИИ,
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