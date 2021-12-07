Вероника Степанова: «В субботу поздравила Йохауг. Она на меня с таким шоком смотрела: «Что? Ты умеешь говорить? Ты точно русская?»

5 декабря Степанова в составе сборной России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Второе место заняла команда Швеции, норвежки стали третьими.

– Наверняка слышали, как Тириль Экхофф сказала, что у российских биатлонисток сучий взгляд?

– Да-да, что только Юрлова-Перхт улыбается.

– Просто только Екатерина говорит по-английски.

– К счастью, у меня нет проблемы языкового барьера. Активно общаюсь с немками, Хеленой Марией Фоссесхолм. В субботу, кстати, поздравила Йохауг. Так она на меня с таким шоком смотрела. Типа: «Что? Ты меня поздравила? Ты умеешь говорить? Ты точно русская?».

Я – за контакт. Готова даже обсудить совместные сборы в следующий подготовительный период. Мне скрывать нечего, а посмотреть, как работают другие, – интересно.

– Йохауг, кстати, на вас подписана?

– Вот после эстафеты, может, подпишется. Сейчас меня будут изучать под лупой (смеется), – сказала Степанова.

Наша 20-летняя лыжница раскидала Швецию и Норвегию на финише эстафеты! Знакомьтесь с новой звездой – Вероникой Степановой