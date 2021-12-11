В США анонсировали продажу 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Кроме того, 4,8 миллиона баррелей нефти дадут в займы компании Exxon Mobil с обязательством вернуть тот же объем с небольшим довеском. Также министерство указало, что открыто для аналогичных запросов от других компаний.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны. Решение об использовании стратегических резервов также приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. До этого Байден неоднократно обращался к ОПЕК и России с просьбой увеличить добычу нефти, чтобы снизить ее стоимость на рынке. Однако страны-экспортеры не уверены, что спрос не пойдет на спад в условиях новых вспышек коронавируса и дальнейших локдаунов.