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1 час назад

США объявили о распечатывании нефтяной кубышки

В США анонсировали продажу 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Минэнерго США начнет продажу первых 18 миллионов баррелей нефти из национальных резервов 17 декабря, говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, 4,8 миллиона баррелей нефти дадут взаймы компании Exxon Mobil с обязательством вернуть тот же объем с небольшим довеском. Также министерство указало, что открыто для аналогичных запросов от других компаний.

Поводом для распечатывания кубышки стала необходимость удовлетворить спрос населения и стабилизировать цены на моторное топливо.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны. Решение об использовании стратегических резервов также приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. До этого Байден неоднократно обращался к ОПЕК и России с просьбой увеличить добычу нефти, чтобы снизить ее стоимость на рынке. Однако страны-экспортеры не уверены, что спрос не пойдет на спад в условиях новых вспышек коронавируса и дальнейших локдаунов.

Лыжный спорт,Джозеф Байден,Exxon Mobil,Минэнерго,ОПЕК,
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