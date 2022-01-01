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2 часа назад

Непряева выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Непряева выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянка финишировала с результатом 2.36,41. Её соотечественница Татьяна Сорина стала шестой (+ 7,53).

В тройку также вошли шведка Йоханна Хагстрём (+ 0,32) и финка Юханна Матинтало (+ 0,86).

Напомним, что российские мужчины не смогли выйти в финал многодневки. «Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее Сорина и Непряева вышли в финал спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

Лыжный спорт,Татьяна Сорина,Наталья Непряева,
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