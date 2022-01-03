Победа Натальи Непряевой в масс-старте — 100-я для российских лыжниц в Кубке мира

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей масс-старта классическим стилем на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Это 100-я победа для российских лыжниц в личных гонках Кубка мира.

Непряева сохранила лидерство в общем зачёте многодневки. «Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.