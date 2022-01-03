"Она наступила мне на лыжи": соперница о Непряевой

«Она наступила мне на лыжи, так что я не могла ускориться. Я не была сильно раздражена, но иногда возникают такие ситуации. Меня это сбило. Не выключилась из борьбы, но было неприятно. Не было проблем с тем, чтобы пропустить ее и пристроиться за ней».