"Она наступила мне на лыжи": соперница о Непряевой

Россиянка Наталья Непряева выиграла вторую подряд гонку классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Более трех секунд проиграла ей норвежская лыжница Хейди Венг. При этом Венг обвинила соперницу в том, что та наступила ей на лыжи. В беседе с журналистами NRK Венг сказала:
«Она наступила мне на лыжи, так что я не могла ускориться. Я не была сильно раздражена, но иногда возникают такие ситуации. Меня это сбило. Не выключилась из борьбы, но было неприятно. Не было проблем с тем, чтобы пропустить ее и пристроиться за ней».
На данном этапе соревнований Венг была второй. Третье место досталось спортсменке из Финляндии Кристе Пярмякоски.
Наталья Непряева сохраняет лидерство в общем зачете. 4 января многодневка завершится масс-стартом свободным стилем.
С 3 января на территории спорткомплекса "Лужники" начнет работать лыжно-биатлонная трасса. Трасса будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 28 февраля. Все посетители должны заранее пройти бесплатную регистрацию на сайте комплекса.