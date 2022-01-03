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1 час назад

"Она наступила мне на лыжи": соперница о Непряевой

Россиянка Наталья Непряева выиграла вторую подряд гонку классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Более трех секунд проиграла ей норвежская лыжница Хейди Венг. При этом Венг обвинила соперницу в том, что та наступила ей на лыжи. В беседе с журналистами NRK Венг сказала:

"Она наступила мне на лыжи": соперница о Непряевой
Фото: ТАССТАСС

«Она наступила мне на лыжи, так что я не могла ускориться. Я не была сильно раздражена, но иногда возникают такие ситуации. Меня это сбило. Не выключилась из борьбы, но было неприятно. Не было проблем с тем, чтобы пропустить ее и пристроиться за ней».

На данном этапе соревнований Венг была второй. Третье место досталось спортсменке из Финляндии Кристе Пярмякоски.

Наталья Непряева сохраняет лидерство в общем зачете. 4 января многодневка завершится масс-стартом свободным стилем.

С 3 января на территории спорткомплекса "Лужники" начнет работать лыжно-биатлонная трасса. Трасса будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 28 февраля. Все посетители должны заранее пройти бесплатную регистрацию на сайте комплекса.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Хейди Венг,
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