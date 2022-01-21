Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-5° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
39 минут назад

Вяльбе сравнила российских лыжниц с собаками

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила российских лыжниц с собаками и заявила, что спортсменки «должны прыгать от счастья» от такого сравнения.

Вяльбе сравнила российских лыжниц с собаками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире «Первого спортивного радио» Вяльбе оценила готовность российских лыжник к предстоящей Олимпиаде в Пекине. По словам главы федерации, россиянки понимают, что могут бороться со спортсменками из любой страны.

«Времена, когда я их называла тумбочками и табуретками, в целом закончились. Сейчас они, может, еще не овчарки, но уже собаки, которые могут хорошо кусать. Комплимент ли слово «собаки»? Конечно. Мне кажется, девчонки должны прыгать от счастья, что наконец-то Елена Валерьевна их так называет», - заявила Вяльбе.

По ее мнению, основная борьба в женской эстафете на Олимпийских играх развернется между представительницами Швеции, России и США. Глава федерации отметила, что у норвежек, которые традиционно претендуют на медали, «сейчас большие проблемы с составом».

4 января лыжница Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет «Тур де Ски».

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Елена Вяльбе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители