Вяльбе сравнила российских лыжниц с собаками

«Времена, когда я их называла тумбочками и табуретками, в целом закончились. Сейчас они, может, еще не овчарки, но уже собаки, которые могут хорошо кусать. Комплимент ли слово «собаки»? Конечно. Мне кажется, девчонки должны прыгать от счастья, что наконец-то Елена Валерьевна их так называет», - заявила Вяльбе.