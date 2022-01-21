Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила российских лыжниц с собаками и заявила, что спортсменки «должны прыгать от счастья» от такого сравнения.
В эфире «Первого спортивного радио» Вяльбе оценила готовность российских лыжник к предстоящей Олимпиаде в Пекине. По словам главы федерации, россиянки понимают, что могут бороться со спортсменками из любой страны.
«Времена, когда я их называла тумбочками и табуретками, в целом закончились. Сейчас они, может, еще не овчарки, но уже собаки, которые могут хорошо кусать. Комплимент ли слово «собаки»? Конечно. Мне кажется, девчонки должны прыгать от счастья, что наконец-то Елена Валерьевна их так называет», - заявила Вяльбе.
По ее мнению, основная борьба в женской эстафете на Олимпийских играх развернется между представительницами Швеции, России и США. Глава федерации отметила, что у норвежек, которые традиционно претендуют на медали, «сейчас большие проблемы с составом».
4 января лыжница Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет «Тур де Ски».