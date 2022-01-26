Назван способный победить Клебо российский лыжник

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер назвал лыжника, способного победить норвежца Йоханнеса Клебо. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Fondo Italia.

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Крамер отметил, что Клебо был в отличной форме на многодневке «Тур де Ски» и хорошо себя показал как в спринте, так и в дистанционных гонках. «Но я уверен, что его можно победить, особенно на длинных дистанциях. В нашей команде есть такой парень, Сергей Устюгов, который может это сделать», — заявил тренер и добавил, что команда приложит для этого максимальные усилия.

В январе бывший канадский лыжник Девон Кершоу назвал командную тактику преимуществом норвежских спортсменов. По его мнению, россияне могли бы пробовать применять ее, особенно в то время, когда Большунов и Устюгов были на пике. «Никто не хочет приносить в жертву свои шансы выступать на Кубке мира лишь ради того, чтобы вставить Клебо палки в колеса», — объяснил он.

Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года. В сезоне-2016/2017 он становился победителем многодневки «Тур де Ски».