Американская лыжница рассказала о странностях Олимпиады в Сочи

«Не помню, чтобы происходили какие-то прямо сумасшедшие вещи. Хотя помню, как в Сочи мы передвигались на автобусе. Это единственное, что мне запомнилось. Они для безопасности заклеивали скотчем двери, когда мы там находились. Сидишь и смотришь, как они заклеивают двери», — заявила спортсменка, добавив, что до сих пор не понимает, от чего это могло спасти.