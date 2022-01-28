Американская лыжница рассказала о странностях Олимпиады в Сочи

Американская лыжница Ида Сарджент поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В подкасте Toko она рассказала, что ради безопасности им заклеивали скотчем двери автобуса.
«Не помню, чтобы происходили какие-то прямо сумасшедшие вещи. Хотя помню, как в Сочи мы передвигались на автобусе. Это единственное, что мне запомнилось. Они для безопасности заклеивали скотчем двери, когда мы там находились. Сидишь и смотришь, как они заклеивают двери», — заявила спортсменка, добавив, что до сих пор не понимает, от чего это могло спасти.
Напомним, что Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года. Она стала первой зимней Олимпиадой, которая прошла в России. Тогда национальная сборная выиграла по результатам общего медального зачета.
Текущая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине — с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего на соревнованиях разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Российская сборная выступит на соревнованиях под флагом ОКР — из-за допингового скандала россиянам временно запрещено выступать под флагом страны.