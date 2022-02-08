На Олимпиаде в Пекине разыграют 10 комплектов наград

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Десять комплектов наград будет разыграно 8 февраля на Олимпиаде в Китае. В биатлоне и лыжных гонках, где российские спортсмены ранее уже завоевали медали, определятся три победителя Игр.

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У биатлонистов пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км. Команды могли заявить на нее четырех спортсменов. Россию представят бронзовые призеры в смешанной эстафете Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а также Максим Цветков и Карим Халили.

Высокие шансы на медали у российской сборной в параллельном гигантском слаломе. У мужчин заявлены трехкратный (и действующий) чемпион мира Дмитрий Логинов, двукратный олимпийский чемпион 2014 года Вик Уайлд, чемпион мира 2015 года в параллельном гигантском слаломе Андрей Соболев и обладатель золота Кубка мира 2021 года в параллельном слаломе Дмитрий Карлагачев. За награды также поборются представители женской сборной: серебряный призер чемпионата мира 2021 года в параллельном гигантском слаломе София Надыршина, Полина Смоленцова, Наталья Соболева, Милена Быкова.

Одной из претенденток на медали у фристайлистов в дисциплине "биг эйр" является чемпион мира 2021 года Анастасия Таталина. По итогам квалификации олимпийских соревнований она прошла в финал с третьего места.

Конькобежцы во вторник будут соревноваться на дистанции 1500 метров, от России заявлены Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин. Во вторник также состоятся третий и четвертый заезды саночниц, где за олимпийские награды будут бороться россиянки Татьяна Иванова и Виктория Демченко. После первых двух заездов лидирует четырехкратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер. Иванова, которая является серебряным призером Олимпиады в Сочи в эстафе, пока занимает третье место, ее отставание от лидера составляет 0,591 секунды. Демченко располагается на 31-й строчке.

Хоккей и фигурное катание

Горнолыжники будут соревноваться в супергигантском слаломе, где российские спортсмены не представлены. Также без участия россиян пройдет финал соревнований по керлингу в дабл-миксте, где встретятся представители Италии и Норвегии. За третье место поборются шведы и британцы. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд.

Во вторник женская сборная России по хоккею проведет заключительную встречу группового раунда с командой Финляндии. В активе российских хоккеисток победа над Швейцарией (5:2) и поражения от команд США и Канады, которые являются главными фаворитами соревнований. Сборная Финляндии проиграла все три ранее состоявшиеся игры.

В фигурном катании с короткой программой выступят одиночники. Россию представят олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев.