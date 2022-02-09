"Недоумки": Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам

«Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — заявила она.

«Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены не разу вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало», — объяснила она.

После победы россиянина Александра Большунова в скиатлоне журналист NRK Ян Петтер Сальтведт написал, что чемпиона и его соотечественников не должно быть на Олимпиаде в Пекине. Денис Спицов, ставший серебряным призером в гонке, назвал эти слова провокацией. Он напомнил, что у норвежских спортсменов также возникали проблемы с допингом.