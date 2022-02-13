Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Пекине

Lenta.ruиещё 14

Российский лыжник Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв эстафету на Играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний Большунов помог своей команде завоевать первое место по итогам гонки. Россию на старте также представили Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

6 февраля россиянин стал лучшим в скиатлоне. Тогда Большунов впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Также в активе лыжника серебро на Играх в Пекине, четыре награды на Олимпиаде в Пхенчхане (три серебра и одна бронза).

Губерниев заявил о панике норвежских лыжников на Олимпиаде-2022

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители