Бывший финский лыжник призвал лишить Россию финала КМ

«Я поинтересовался: «Какова их реакция на то, что финал Кубка мира будет проводиться на фоне политической ситуации в России». Спортсмены согласились, что в этой ситуации проводить соревнования в России неправильно. Решение должно быть принято как можно быстрее. Потому что команды уже готовятся. Чем больше вы будете медлить, тем труднее будет потом», — сказал Юлхя.