Непряева досрочно выиграла Большой хрустальный глобус

В Осло 5 марта прошел марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Единственные конкурентки Непряевой в борьбе за трофей – Шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг — потеряли теоретические шансы на победу. Андерссон оказалась на девятом месте, Венг — на 10-м.

Как отмечает РИА Новости, российские спортсменки не участвовали в соревнованиях. Их отстранили в рамках санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Однако на счету Непряевой было 973 очка, что сделало ее недосягаемой для соперниц.