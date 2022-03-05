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2 часа назад

Непряева досрочно выиграла Большой хрустальный глобус

Мария Иванова

Российская лыжница Наталья Непряева досрочно выиграла Большой хрустальный глобус. Олимпийская чемпионка победила в общем зачёте Кубка мира за сезон-2021/2022, передает "Чемпионат".

Непряева досрочно выиграла Большой хрустальный глобус
Фото: Алексей Филиппов / РИА НовостиАлексей Филиппов / РИА Новости

В Осло 5 марта прошел марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Единственные конкурентки Непряевой в борьбе за трофей – Шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг — потеряли теоретические шансы на победу. Андерссон оказалась на девятом месте, Венг — на 10-м.

Как отмечает РИА Новости, российские спортсменки не участвовали в соревнованиях. Их отстранили в рамках санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Однако на счету Непряевой было 973 очка, что сделало ее недосягаемой для соперниц.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Хейди Венг,
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