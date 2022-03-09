Российская лыжница рассказала об угрозах от норвежцев

«Из-за поведения некоторых местных отморозков. Подходили в отеле чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Думаешь: "Уйди отсюда, а?" Ну, правда, страшновато было. И представьте — Холменколлен. Там же всегда живой коридор из болельщиков. Из пьяных болельщиков! Да и Драммен — городской спринт. Даже если нам разрешили бы бежать, вряд ли кто-то бы рискнул», - рассказала Непряева.