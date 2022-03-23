Чепик: российским пловцам сейчас небезопасно выступать на международных соревнованиях

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российским пловцам было бы небезопасно сейчас выступать на международных соревнованиях, в том числе на предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.
Российские и белорусские пловцы, синхронисты, ватерполисты и прыгуны в воду в среду были отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA), они не выступят на чемпионате мира, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Изначально FINA допустила их к участию в турнире в нейтральном статусе, однако глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отмечал, что FINA сталкивается с давлением со стороны США и ряда других стран, которые выступают против участия российских спортсменов в международных турнирах.
"Владимир Валерьевич [Сальников] давно ведет переговоры и с FINA, и с LEN [Европейской лигой плавания], - сказал Чепик. - Ситуация такова, что сейчас туда ехать смысла нет. Если бы разрешение было, то каждый спортсмен принимал решение о поездке сам, но мы на сегодняшний день этого не рекомендуем - это небезопасно".
Ранее в среду от участия в чемпионате мира отказался двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Таким образом он выразил поддержку российским паралимпийцам и всем российским спортсменам, которых отстранили от международных соревнований. FINA открыла против него дисциплинарное дело. Предполагается, что Рылов нарушил правила FINA, приняв участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на стадионе "Лужники".