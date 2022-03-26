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1 час назад

Лыжные гонки, чемпионат России, спринт: во сколько начало, где смотреть

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Сегодня, 26 марта в Сыктывкаре стартует чемпионат России – 2022 по лыжным гонкам. Его программу откроют спринтерские гонки свободным стилем.

Лыжные гонки, чемпионат России, спринт: во сколько начало, где смотреть
Фото: ЧемпионатЧемпионат

Квалификационные забеги начнутся в 10:30 мск. Их в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 10:00.

Финальные раунды забегов стартуют в 13:00 мск. За ними можно следить в эфире «Первого канале» с 12:15.

За медали национального чемпионата среди прочих поборются трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева.

Напомним, российские лыжники не сумели завершить текущий кубковый сезон из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок (FIS).

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