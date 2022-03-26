Непряева стала пятикратной чемпионкой России

Олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева в пятый раз в карьере стала чемпионкой России. Это случилось после того, как она завоевала золотую медаль спринта свободным стилем на первенстве страны.

Фото: ТАСС ТАСС

До сегодняшней победы в Сыктывкаре Непряева выигрывала золотые медали чемпионата России в этом же городе в 2018 году в спринте и на дистанции 10 км классическим ходом.

В 2019 году на ЧР в Кононовской (Архангельская область) Непряева была первой на дистанции 10 км свободным стилем.

В 2021 году в Тюмени Наталья выигрывала золотую награду в спринте классическим ходом.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022, Сыктывкар

Спринт, свободный стиль, финал. Женщины

1. Наталья Непряева — 2.57,78.

2. Анастасия Фалеева +1,05

3. Анна Грухвина +1,87.