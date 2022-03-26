Большунов не смог выиграть спринт на чемпионате России

Победителем финальных забегов мужского спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам, проходящего в Сыктывкаре, стал Александр Терентьев. Серебряная медаль у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, «бронза» досталась Денису Филимонову. Об этом пишет «Чемпионат».
Бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев преодолел дистанцию за 2 мин и 28,11 сек, Александр Большунов отстал от него на 0,35 сек, Денис Филимонов на 0,47 сек.
Отставание Федора Назарова составило 2,47 сек. Сергей Забалуев финишировал на 3,62 сек позже победителя.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Александр Большунов уверенно выиграл квалификацию спринта на чемпионате России. На втором месте оказался Терентьев, на третьем призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых.