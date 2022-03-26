Большунов не смог выиграть спринт на чемпионате России

Победителем финальных забегов мужского спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам, проходящего в Сыктывкаре, стал Александр Терентьев. Серебряная медаль у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, «бронза» досталась Денису Филимонову. Об этом пишет «Чемпионат».

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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев преодолел дистанцию за 2 мин и 28,11 сек, Александр Большунов отстал от него на 0,35 сек, Денис Филимонов на 0,47 сек.

Отставание Федора Назарова составило 2,47 сек. Сергей Забалуев финишировал на 3,62 сек позже победителя.