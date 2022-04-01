Соперницы объединились против Непряевой и не дали ей выиграть

Большунов тоже остался без золота. В эстафете один в поле не воин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В личных гонках Наталья Непряева, Александр Большунов и Александр Терентьев выкашивают золотые медали: все восемь побед в первых гонках чемпионата России – 2022 в Сыктывкаре достались представителям Архангельской области. Но эстафеты показали: один в поле не воин.

Видео дня

Большунову и Непряевой пришлось довольствоваться бронзой, а на первое место взобрались команды, у которых есть более ровные составы.

Непряевой не дали выиграть

Перед стартом женской эстафеты к фаворитам можно было отнести четыре команды: сборную Тюменской области с ровным сильным составом (Смирнова и Грухвина на двух заключительных этапах); первую команду Татарстана с Иксановой на второй пятёрке; сборную Москвы, в которой выделялись Матвеева и Рыгалина; и команду Архангельской области, в которой, конечно, был безоговорочный лидер, лучшая российская лыжница – Непряева.

Тактика первых трёх команд на гонку была предельно простой – оторваться на первых этапах от Архангельской области как можно сильнее, чтобы у Непряевой не было возможности никого догнать. Хотя бы на полминуты, а то и дальше.

Если первый этап был слегка сумбурным, то на втором тройка лидеров уже отделилась от всех остальных. Алия Иксанова помчалась в отрыв, успеть за ней пытались Наталья Мекрюкова и Анастасия Шалабода. Архангельск же начал по чуть-чуть отставать – время играло против Непряевой и её команды.

Иксанова создала отрыв, но на третьем этапе он исчез: Смирнова и Рыгалина догнали Анастасию Доценко. Впрочем, и позади группы лидеров разгоралось потенциальное сражение за медали. Светлана Заборская сумела сократить отрыв Архангельска с 40 до 34 секунд. А это уже шанс для Непряевой!

Наталья действительно включилась в гонку с первых метров, начала настигать соперниц, но не так быстро, как хотелось бы. За два километра она отыграла восемь секунд, но хотя бы увидела спины соперниц. Слабым звеном в тройке лидеров оказалась Москва в лице Александры Кононовой, её-то Непряева всё-таки смогла догнать, но выше третьего места не продвинулась.

А Виктория Трошина и Анна Грухвина словно объединились для борьбы с победительницей Кубка мира. Они периодически менялись, подгоняли друг друга и практически не подпускали к себе Непряеву. В итоге эти девушки и поделили между собой золото: у Грухвиной сил осталось больше, поэтому золото досталось Тюмени. Серебро – у команды из Татарстана.

«Я не думала о том, что позади Непряева. Мы бежали вместе с Викой Трошиной – хорошо сработались и сохранили отрыв», – рассказала Грухвина.

Непряева впервые на этом чемпионате России осталась без золота. Причём произошло это лишь в пятой гонке турнира! Но уже в субботу, 2 апреля, девушки в Сыктывкаре побегут марафон, и у Натальи есть все шансы на пятое золото.

Рывка Большунова не хватило

Если в женской гонке у Архангельской области была «догоняющая» эстафета, то в мужской – ярко выраженная «убегающая». А как иначе объяснить присутствие на первых двух этапах Александра Терентьева и Александра Большунова?

Главные соперники команды Большунова – Коми и Тюмень. Главные звёзды хозяев – Ермил Вокуев и Илья Семиков, но Илья Порошкин и Алексей Виценко в Сыктывкаре тоже выступают здорово. У Тюмени – Ретивых, Белов, Спицов и Якимушкин – тоже потрясающе мощный (как минимум по именам) состав.

По сути, гонку можно разделить на два больших отрезка – то, что было до восхитительного рывка Большунова, и то, что после.

До – группу лидеров растянул рванувший вперёд Семиков. Спринтер Терентьев на 10 километрах отстал от него на 19 секунд. А у спринтера Ретивых гонка вообще не получилась – он сразу же проиграл больше минуты и поставил своих партнёров в очень непростое положение – надо было догонять и догонять.

Большунов разорвал пелотон и сформировал тройку призёров. Отыграл 19 секунд, накинул 30 своих и, конечно, передал эстафету первым. Позади вместе держались Вокуев и Андрей Ларьков из Татарстана. Все остальные – далеко.

Алексею Шемякину и Дмитрию Горошникову нужно было удержать отрыв, который подарил им трёхкратный олимпийский чемпион. Однако они бежали слабее преследователей. Шемякин упустил первое место, а Горошников пытался держаться за Алексеем Виценко, но в итоге отпустил его. А на финише, обессилев, проиграл ещё и Ярославу Рыбочкину из Татарстана.

Виценко под овации родных трибун финишировал с флагом. Татарстан – второй. Архангельск – третий. Большунов, которому в эстафете досталась только бронза, после финиша подбодрил уставшего Горошникова. Медаль при таком неровном составе эстафетной четвёрки – это объективно хороший результат.