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34 минуты назад

Обвиненная в "звездной болезни" чемпионка ОИ Степанова ответила Вяльбе

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о себе.

Обвиненная в "звездной болезни" чемпионка ОИ ответила Вяльбе
Фото: Aaron Favila/APAaron Favila/AP

«Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне. Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться», — сказала Степанова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Напомним, что сегодня Елена Вяльбе заявила, что единственная в составе сборной России, кто страдает «звездной болезнью» — это Вероника Степанова. Спортсменка активно ведет соцсети и появлялась на телевидении.

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Свои последние старты этого сезона Степанова провела в феврале на молодежном чемпионате мира в норвежской Люгне, где стала третьей в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом и смешанной эстафете.

Степанова является самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Олимпийских играх. На Играх-2022 в Пекине в составе сборной России она завоевала золотую медаль в эстафете.

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Лыжный спорт,Вероника Степанова,Елена Вяльбе,Иван Бунин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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