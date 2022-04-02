Обвиненная в "звездной болезни" чемпионка ОИ ответила Вяльбе

«Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне. Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться», — сказала Степанова в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).