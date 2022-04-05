Вяльбе объяснила свои слова о звездной болезни Степановой

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила свои слова о звездной болезни лыжницы Вероники Степановой.
В комментарии «Чемпионату» Вяльбе заявила, что всего лишь выразила опасение в том, что у Степановой может начаться звездная болезнь из-за чрезмерного увлечения соцсетями.
«У меня такое чувство, что заболевание началось. Меня, правда, пытаются убедить, что это не так. Буду рада ошибиться. Может быть, я чего-то недопонимаю. Но дело не столько в медийности, в походах на телеканалы, а в безмерном участии в соцсетях», - сказала глава федерации.
По ее словам, «это отнимает массу сил, влияет на психику». Вяльбе отметила, что в сборной России уже были спортсмены, которые «это проходили».
«Через это прошел Александр Легков. Через это прошел Сергей Устюгов. Если серьезно заниматься спортом, времени на остальное просто нет», - заявила она.
Глава федерации назвала печальной ситуацию, когда она говорит со Степановой напрямую, а та отвечает ей через соцсети.
«Я где-то высказалась по поводу того, что не одобряю, что ее «молодой человек» ведет социальные сети, а она обиделась. Но ведь это уже вся страна видит, вся страна! Мне мои старшие руководители задают вопросы по ее поводу, а мне становится стыдно и неприятно», - призналась Вяльбе.
По ее мнению, если Степанова хочет показывать результат не только сегодня, но и завтра, ей нужно сосредоточиться на тренировках.
«А то сейчас она не спортсменка, а патриотический блогер», - резюмировала Елена Вяльбе.
Вероника Степанова пропустила чемпионат России по лыжным гонкам по состоянию здоровья. Глава федерации, комментируя пропуск Степановой чемпионата, заявила, что спортсменка после победы на Олимпийских играх в Пекине заработала звездную болезнь.
«У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться? Все на чемпионате России бегают, что ты там делаешь, в Москве-то?» - возмутилась Вяльбе.