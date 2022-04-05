Вяльбе объяснила свои слова о звездной болезни Степановой

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила свои слова о звездной болезни лыжницы Вероники Степановой.

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В комментарии «Чемпионату» Вяльбе заявила, что всего лишь выразила опасение в том, что у Степановой может начаться звездная болезнь из-за чрезмерного увлечения соцсетями.

«У меня такое чувство, что заболевание началось. Меня, правда, пытаются убедить, что это не так. Буду рада ошибиться. Может быть, я чего-то недопонимаю. Но дело не столько в медийности, в походах на телеканалы, а в безмерном участии в соцсетях», - сказала глава федерации.

По ее словам, «это отнимает массу сил, влияет на психику». Вяльбе отметила, что в сборной России уже были спортсмены, которые «это проходили».

«Через это прошел Александр Легков. Через это прошел Сергей Устюгов. Если серьезно заниматься спортом, времени на остальное просто нет», - заявила она.

Глава федерации назвала печальной ситуацию, когда она говорит со Степановой напрямую, а та отвечает ей через соцсети.

«Я где-то высказалась по поводу того, что не одобряю, что ее «молодой человек» ведет социальные сети, а она обиделась. Но ведь это уже вся страна видит, вся страна! Мне мои старшие руководители задают вопросы по ее поводу, а мне становится стыдно и неприятно», - призналась Вяльбе.

По ее мнению, если Степанова хочет показывать результат не только сегодня, но и завтра, ей нужно сосредоточиться на тренировках.

«А то сейчас она не спортсменка, а патриотический блогер», - резюмировала Елена Вяльбе.

Вероника Степанова пропустила чемпионат России по лыжным гонкам по состоянию здоровья. Глава федерации, комментируя пропуск Степановой чемпионата, заявила, что спортсменка после победы на Олимпийских играх в Пекине заработала звездную болезнь.