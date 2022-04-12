Губерниев поддержал Степанову после критики Вяльбе

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поддержал российскую олимпийскую чемпионку Веронику Степанову. Напомним, ранее Вяльбе раскритиковала 21-летнюю спортсменку за излишнюю медийность и время, которое лыжница проводит в социальных сетях.
"Ей действительно очень непросто, но она с честью выдерживает это давление. Она уже является олимпийской чемпионкой. Хочу пожелать выдержать брюзжание пердунов, старых пердунов в интернете или где бы то ни было еще", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Он также отметил, что Степанова является представителем нового поколения российский спортсменов, которое, по его мнению, более раскрепощенное и свободное в общении.
"Пришло время таких, как олимпийская чемпионка Вероника Степанова, — дерзких, умных, свободных, а время брюзжащих стариков уходит безвозвратно", - отметил комментатор.
Напомним, что лыжница приняла участие в шоу Губерниева на телеканале "Матч ТВ", где сделала много громких заявлений. Ранее Степанова поделилась информацией о том, что зарплаты лыжников напрямую зависят от телевизионных рейтингов. По ее мнению, спортсменам всегда нужно заниматься популяризацией своего спорта.