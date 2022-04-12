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18 часов назад

Губерниев поддержал российскую олимпийскую чемпионку Веронику Степанову

Газета.Ruиещё 1

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поддержал российскую олимпийскую чемпионку Веронику Степанову. Напомним, ранее Вяльбе раскритиковала 21-летнюю спортсменку за излишнюю медийность и время, которое лыжница проводит в социальных сетях.

Губерниев поддержал Степанову после критики Вяльбе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Ей действительно очень непросто, но она с честью выдерживает это давление. Она уже является олимпийской чемпионкой. Хочу пожелать выдержать брюзжание пердунов, старых пердунов в интернете или где бы то ни было еще", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Он также отметил, что Степанова является представителем нового поколения российский спортсменов, которое, по его мнению, более раскрепощенное и свободное в общении.

"Пришло время таких, как олимпийская чемпионка Вероника Степанова, — дерзких, умных, свободных, а время брюзжащих стариков уходит безвозвратно", - отметил комментатор.

Напомним, что лыжница приняла участие в шоу Губерниева на телеканале "Матч ТВ", где сделала много громких заявлений. Ранее Степанова поделилась информацией о том, что зарплаты лыжников напрямую зависят от телевизионных рейтингов. По ее мнению, спортсменам всегда нужно заниматься популяризацией своего спорта.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Дмитрий Губерниев,
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