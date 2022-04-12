Губерниев поддержал Степанову после критики Вяльбе

"Ей действительно очень непросто, но она с честью выдерживает это давление. Она уже является олимпийской чемпионкой. Хочу пожелать выдержать брюзжание пердунов, старых пердунов в интернете или где бы то ни было еще", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".