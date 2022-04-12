Фристайлистка Таталина за сутки не вышла на связь с тренерским штабом сборной России

Чемпионка мира в дисциплине биг-эйр Анастасия Таталина, имеющая претензии к Федерации фристайла России и ее специалистам, до сих пор не вышла на связь с тренерским штабом сборной России, рассказал «Матч ТВ» главный тренер национальной команды Михаил Носов. Ранее фристайлистка сборной России Таталина в письме сообщила, что старший тренер Никита Васильев просил ее перевести часть призовых в федерацию. Глава федерации Алексей Курашов признал, что некоторые спортсмены перечисляют средства тренерам по своему желанию, однако эта практика не является обязательной. Министр спорта РФ Олег Матыцин взял ситуацию с письмом Таталиной под личный контроль. — Нет, со спортсменкой пока диалога не было. Знаю, что вчера Никита Васильев пытался с ней связаться, но она на связь не выходила. Я не пробовал выходить на связь с ней. Хотя это бессмысленно, пока идет такой накал, — заявил Носов. — Сейчас идет большой ажиотаж, нам поступает много звонков, в том числе из министерства спорта, ЦСП, но только время покажет, как решится этот вопрос — добавил он.