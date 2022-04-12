Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
9 часов назад

Фристайлистка Таталина за сутки не вышла на связь с тренерским штабом сборной России

Матч ТВиещё 5

Чемпионка мира в дисциплине биг-эйр Анастасия Таталина, имеющая претензии к Федерации фристайла России и ее специалистам, до сих пор не вышла на связь с тренерским штабом сборной России, рассказал «Матч ТВ» главный тренер национальной команды Михаил Носов. Ранее фристайлистка сборной России Таталина в письме сообщила, что старший тренер Никита Васильев просил ее перевести часть призовых в федерацию. Глава федерации Алексей Курашов признал, что некоторые спортсмены перечисляют средства тренерам по своему желанию, однако эта практика не является обязательной. Министр спорта РФ Олег Матыцин взял ситуацию с письмом Таталиной под личный контроль. — Нет, со спортсменкой пока диалога не было. Знаю, что вчера Никита Васильев пытался с ней связаться, но она на связь не выходила. Я не пробовал выходить на связь с ней. Хотя это бессмысленно, пока идет такой накал, — заявил Носов. — Сейчас идет большой ажиотаж, нам поступает много звонков, в том числе из министерства спорта, ЦСП, но только время покажет, как решится этот вопрос — добавил он.

Фристайлистка Таталина за сутки не вышла на связь с тренерским штабом сборной России
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Лыжный спорт,Российские спортсменки,Алексей Курашов,Михаил Носов,Олег Матыцин,Никита Васильев,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители