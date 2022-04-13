Тренер Степановой отреагировал на критику в ее адрес

«Мне было сложно не в плане этих высказываний, а в том, что у Вероники Степановой возникали болячки, из-за которых приходилось вносить корректировки в тренировочный процесс по ходу сезона. Вероника – лыжница, которая находится в начале пути, и любые вопросы со здоровьем нужно решать именно сейчас, на корню. У нас с одной стороны тренер, с другой – медицинское сопровождение, и ко всем нужно прислушиваться. Иногда приходилось говорить ей, что можно уже и добавлять

Приведу конкретный пример. Перед Олимпиадой нам с ней нужно было проводить определённую работу, но при этом были небольшие отклонения по здоровью. Конкретизировать не буду. Доктора говорили, что нагрузку лучше не давать, а я знал, что без этой нагрузки ждать результата не стоит, и Олимпиада – раз в четыре года. Мне пришлось взять инициативу в свои руки и принять решение о том, что мы работаем так, как вижу я. После Игр я перестал давить на медицинский персонал и вмешиваться в работу врачей относительно Вероники. Сейчас ситуацию я вижу так: если есть проблемы, их нужно решать.