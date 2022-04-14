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4 часа назад

В Швеции выступили против избрания Вяльбе в совет FIS

Спорт день за днем

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон высказалась против переизбрания Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В Швеции выступили против избрания Вяльбе в совет FIS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По всем этим вопросам мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией. Конечно, мы не будем голосовать за нее. Должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Хотим ли мы исключить ее из списка? Да», – приводит слова Маттссон Expressen.

На прошлой неделе Вяльбе заявила, что она намерена переизбираться в совет FIS. При этом в организации уточнили, что несмотря на отстранение российских спортсменов от международных соревнований, отечественные чиновники могут сохранять членство в FIS.

Выборы пройдут в мае на Генеральной ассамблее организации в Милане. В Совет FIS на ближайшие два года будут переизбраны 21 участник. В состав Совета входят: президент, два представителя спортсменов и 18 избранных членов организации. Вяльбе состоит в Совете с лета 2021-го.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Генассамблея ООН,
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