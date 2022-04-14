В Швеции выступили против избрания Вяльбе в совет FIS

«По всем этим вопросам мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией. Конечно, мы не будем голосовать за нее. Должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Хотим ли мы исключить ее из списка? Да», – приводит слова Маттссон Expressen.