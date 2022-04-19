Норвежец попал в больницу из-за попытки установить рекорд в ходьбе на лыжах за 24 часа

40-летний спортсмен из Альты (Норвегия) Даниэль Странд не смог установить мировой рекорд в ходьбе на лыжах за 24 часа.

Фото: Salomon.com Salomon.com

Напомним, действующий рекорд, зафиксированный книгой рекорда Гиннеса, принадлежит финну Хансу Мяепяя, который в 2018 году смог пройти за сутки 472 км. Странд задался целью преодолеть отметку в 475 км, однако снялся после 21 часа из-за плохого самочувствия, пройдя на момент остановки 427 км. Спортсмен был доставлен больницу, где лёг под капельницу.

«Пришлось обратиться за помощью медиков. Нельзя сказать, что это большая неожиданность, но я не думал, что похудею настолько, что меня придётся госпитализировать», – приводит слова Странда издание NRK.