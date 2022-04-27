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1 час назад

Лыжник Устюгов объяснил отсутствие на встрече с Путиным

Вероника Полынина

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов объяснил, почему отсутствовал на встрече олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Лыжник Устюгов объяснил отсутствие на встрече с Путиным
Фото: ТАССТАСС

В комментарии Sports.ru Устюгов заявил, что не смог присутствовать на встрече по семейным обстоятельствам. В апреле у спортсмена родился сын, и теперь он старается проводить больше времени с семьей.

«Отсутствовал по семейным обстоятельствам. 10 апреля у меня родился сын, поэтому надо было быть рядом с семьей, оказывая свою поддержку. Если бы супруга не родила в эти сроки, то я бы 100% был бы на встрече с президентом», - заверил лыжник.

Накануне президент России принимал в Кремле чемпионов Олимпийских игр в Пекине. Из 15 золотых медалистов встречу посетили лишь 9: фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Камила Валиева, лыжники Денис Спицов, Алексей Червоткин и Вероника Степанова.

Путин выпил с олимпийцами

Тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова объяснил, что тот не смог присутствовать из-за проблем со здоровьем. Победительница одиночного турнира Олимпиады по фигурному катанию Анна Щербакова не пришла на встречу с президентом, так как не соблюдала двухнедельный карантин. По той же причине в Кремле отсутствовали лыжницы Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Лыжный спорт,Марк Кондратюк,Александр Галлямов,Татьяна Сорина,Юлия Ступак,Камила Валиева,Вероника Степанова,Денис Спицов,Виктория Синицина,Алексей Червоткин,Никита Кацалапов,Анастасия Мишина,Анна Щербакова,Сергей Устюгов,Владимир Путин,
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