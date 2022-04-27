Лыжник Устюгов объяснил отсутствие на встрече с Путиным

«Отсутствовал по семейным обстоятельствам. 10 апреля у меня родился сын, поэтому надо было быть рядом с семьей, оказывая свою поддержку. Если бы супруга не родила в эти сроки, то я бы 100% был бы на встрече с президентом», - заверил лыжник.