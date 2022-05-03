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53 минуты назад

"Мы зависим от россиян"

Илья Родин

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что Норвегия зависит от России в этом виде спорта, так как наличие россиян на соревнованиях значительно повышает интерес и мотивацию его соотечественников. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на телеканал TV2.

"Мы зависим от россиян"
Фото: ReutersReuters

«Будет ли Россия на чемпионате мира этой зимой? Я так не думаю. У меня ноль веры в это. Мы просто должны помнить об этом, иначе наша мотивация сильно упадет. Мы зависим от россиян. [...] Нам остается только предположить, что они приедут. Но я в это не верю», - отметил Эмиль Иверсен.

Кроме того, он с уважением высказался о российском спортсмене Александре Большунове.

«Большунов задал новый стандарт лыжных гонок. Он лучший лыжник. В этом году он был совершенно непобедим на Олимпиаде», - сказал Иверсен.

Издание напоминает, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от любых международных состязаний до окончания нынешнего сезона.

Лыжный спорт,Эмиль Иверсен,Александр Большунов,
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