Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что Норвегия зависит от России в этом виде спорта, так как наличие россиян на соревнованиях значительно повышает интерес и мотивацию его соотечественников. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на телеканал TV2.
«Будет ли Россия на чемпионате мира этой зимой? Я так не думаю. У меня ноль веры в это. Мы просто должны помнить об этом, иначе наша мотивация сильно упадет. Мы зависим от россиян. [...] Нам остается только предположить, что они приедут. Но я в это не верю», - отметил Эмиль Иверсен.
Кроме того, он с уважением высказался о российском спортсмене Александре Большунове.
«Большунов задал новый стандарт лыжных гонок. Он лучший лыжник. В этом году он был совершенно непобедим на Олимпиаде», - сказал Иверсен.
Издание напоминает, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от любых международных состязаний до окончания нынешнего сезона.