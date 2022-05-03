«Будет ли Россия на чемпионате мира этой зимой? Я так не думаю. У меня ноль веры в это. Мы просто должны помнить об этом, иначе наша мотивация сильно упадет. Мы зависим от россиян. [...] Нам остается только предположить, что они приедут. Но я в это не верю», - отметил Эмиль Иверсен.