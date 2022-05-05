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2 часа назад

Вяльбе обратилась к бывшему тренеру сборной России Маркусу Крамеру

Матч ТВиещё 8

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пожелала удачи бывшему тренеру сборной России Маркусу Крамеру, который возглавил национальную команду Италии.

Вяльбе обратилась к бывшему тренеру сборной России Маркусу Крамеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Хочу пожелать Маркусу удачи на новом посту, я знаю ребят, с которыми он будет работать. Мы к ним очень хорошо относимся, как и ко всем своим конкурентам. Я была рада работать с ним, он очень многое сделал для наших молодых тренеров. Я рада, что у него теперь есть олимпийские чемпионы (Сергей Устюгов и Юлия Ступак). В целом, я считаю, что мы очень плодотворно все эти годы работали. Жаль, что всё так получилось, но от нас тут ничего не зависело.

Благодаря Маркусу я теперь знаю менталитет иностранцев, как работают иностранные тренеры. Это много всего интересного. Я ему очень благодарна, считаю, что у нас была очень хорошая работа и команда. К тому же из его группы вышло двое тренеров, у которых теперь свои группы, это очень круто. Всё, что нам нужно, мы от него получали. Надеюсь, что и он многое получил. Надеюсь, мы будем видеться и общаться, мы и сейчас созваниваемся и общаемся, — добавила она, — сказала Вяльбе РИА Новости Спорт.

Крамер с сентября 2015 года трудился в сборной России, покинув ее после февраля 2022 года. Теперь немецкий специалист будет тренировать группу следующих итальянских спортсменов: Франческо де Фабиани, Паоло Вентура, Федерико Пеллегрино, Джандоменико Сальвадори, Люция Скардони, Давиде Грац, Анна Комарелла, Грета Лоран и Катерина Ганц.

Лыжный спорт,Юлия Ступак,Грета Лоран,Маркус Крамер,Федерико Пеллегрино,Елена Вяльбе,Сергей Устюгов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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