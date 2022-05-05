Вяльбе обратилась к бывшему тренеру сборной России Маркусу Крамеру

Благодаря Маркусу я теперь знаю менталитет иностранцев, как работают иностранные тренеры. Это много всего интересного. Я ему очень благодарна, считаю, что у нас была очень хорошая работа и команда. К тому же из его группы вышло двое тренеров, у которых теперь свои группы, это очень круто. Всё, что нам нужно, мы от него получали. Надеюсь, что и он многое получил. Надеюсь, мы будем видеться и общаться, мы и сейчас созваниваемся и общаемся, — добавила она, — сказала Вяльбе РИА Новости Спорт.