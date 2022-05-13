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2 часа назад

«Детский ответ. Сложно воспринимать такое серьезно». Кристиансен – Степановой на предложение подобрать ему ездового медведя на Камчатке

Sports.ru

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен ответил российской лыжнице Веронике Степановой.

Норвежец ответил на предложение Степановой подобрать ему медведя
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее Кристиансен назвал шокирующим выступление Степановой в Кремле.

В ответ лыжница опубликовала фото Кристиансена в футболке с изображением Владимира Путина верхом на медведе и написала: «Ветле, ты был-таки на верном пути?! Но что-то пошло не так в твоей судьбе, да? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя у нас на Камчатке!»

«Детский ответ. Сложно воспринимать такое серьезно.

Добраться до Камчатки довольно сложно. Раньше там проходила шоу-гонка, но, вероятно, в ближайшее время ее не будет. Так что вынужден отказаться от предложения», – сказал Кристиансен.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Владимир Путин,
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