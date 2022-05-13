Норвежец ответил на предложение Степановой подобрать ему медведя

В ответ лыжница опубликовала фото Кристиансена в футболке с изображением Владимира Путина верхом на медведе и написала: «Ветле, ты был-таки на верном пути?! Но что-то пошло не так в твоей судьбе, да? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя у нас на Камчатке!»