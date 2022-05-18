Вяльбе переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России

Елена Вяльбе единогласно переизбрана на должность главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), сообщает заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в Telegram-канале.

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Голосование прошло на отчетно-выборной конференции в Казани. Вяльбе была единственным кандидатом на этот пост.

54-летняя Вяльбе занимает руководящую должность в ФЛГР с 2010 года. Предыдущие выборы в мае 2018-го трехкратная олимпийская чемпионка выиграла на безальтернативной основе.