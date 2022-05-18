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5 часов назад

Вяльбе о выборах президента ФЛГР: «Буду избираться на новый срок, работы – непочатый край»

Sports.ru

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о переизбрании на пост.

«Буду избираться на новый срок»: Вяльбе не отступает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выборы пройдут сегодня в Казани, Вяльбе – единственный кандидат.

«Буду избираться на новый срок, работы – непочатый край. Хотелось бы, чтобы и женщины были примерно с такой же скамейкой запасных, как и мужики. Сейчас есть хорошие молодые девчонки, есть с

Буду продолжать заниматься развитием лыжных гонок – ездить по регионам, просить, чтобы нам помогали. Главное – не ломать то хорошее, что было сделано», – сказала Вяльбе.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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