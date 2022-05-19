Вяльбе резко ответила на вопрос об уходе Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе резко ответила журналисту, который задал вопрос о возможном переходе Александра Большунова в биатлон.

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«Давайте все же без глупостей. Чего тут ерундой страдать, Большунов решит...» — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Россиянин на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте.

Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде. Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21).