Вяльбе резко ответила на вопрос об уходе Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе резко ответила журналисту, который задал вопрос о возможном переходе Александра Большунова в биатлон.
«Давайте все же без глупостей. Чего тут ерундой страдать, Большунов решит...» — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».
Россиянин на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте.
Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде. Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году.
Большунов является двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21).
Напомним, что российские лыжники были отстранены от участия в последних этапах Кубка мира сезона 2021/22, хотя до последнего имели надежду на это. 1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.