Норвежский лыжник чуть не погиб при попытке поставить рекорд

Уровень респирации составил всего 78%, что обычно приводит к гибели, но, к счастью, я всё ещё молод. Через несколько часов после госпитализации я вышел на 88%, и с меня сняли кислородную маску. Обследование показало, что я пережил коллапс правого желудочка, а уровень натрия был критическим. Помимо этого, у меня диагностировали рабдомиолиз (разрушение клеток мышечной ткани. – Прим. «Чемпионата»). Если я и решусь на это ещё раз, то буду помнить о том, что мог умереть», – приводит слова спортсмена издание Langrenn.