Губерниев обвинил шведского лыжника в нацизме

«Если он имел виду, что ее не должны допускать по национальному признаку, то он нацист, это слова нациста. Он может говорить чего угодно, его слова никакого значения не име

Маркус Грате сказал так, но люди, которые принимают решения, думают иначе. Он за то, чтобы была дискриминация по национальному признаку, с этим парнем все ясно, через это уже проходили», – сказал Губерниев.