Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
2 часа назад

Губерниев о словах Грате про выборы в совет FIS: «Если он имел виду, что Вяльбе не должны допускать по национальному признаку, то он нацист»

Sports.ru

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова шведского лыжника Маркуса Грате про главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

Губерниев обвинил шведского лыжника в нацизме
Фото: ТАССТАСС

Швед считает, что Вяльбе не должна переизбираться в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Если он имел виду, что ее не должны допускать по национальному признаку, то он нацист, это слова нациста. Он может говорить чего угодно, его слова никакого значения не име

Маркус Грате сказал так, но люди, которые принимают решения, думают иначе. Он за то, чтобы была дискриминация по национальному признаку, с этим парнем все ясно, через это уже проходили», – сказал Губерниев.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Дмитрий Губерниев,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители