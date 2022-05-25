Журова об отстранении россиян: "Когда будут выигрывать одни норвежцы, где здесь интерес?»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о ситуации с отстранением российских лыжников.

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Ранее глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульвганг заявил, что сборная России, возможно, еще долго не будет выступать на международных соревнованиях.

«Потеряет ли лыжный мир при длительном отстранении россиян от мировых турниров? Болельщики потеряют, конечно.

А вот если вы спросите отдельную страну какую-то, она скажет: ну и хорошо, русских нет, нам больше медалей достанется. А для международной федерации должно быть представительство всех сильнейших стран, тогда будет конкуренция, тогда это борьба.

Когда будут выигрывать одни норвежцы, где здесь интерес? И не будет никакого противостояния с другими странами, с той же Россией, которая сильная держава. Поэтому для международной федерации интересно, чтоб были все, а для отдельных стран – чем меньше соперников, тем больше медалей им достанется, давайте быть честными, они эгоисты в этом смысле.