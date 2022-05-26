Вяльбе рассказала о письме от украинской федерации

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала свое неизбрание в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
«В этой ситуации это было ожидаемо, было письмо от украинской федерации, которое говорит о том, что все должно быть политизировано.
Не нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Мы остаемся тем же членом FIS, но без права голоса в совете. Совет был достаточно сложный, а в целом все нормально, я была готова к такому развороту событий», — передает слова Вяльбе РИА Новости Спорт.
26 мая в Милане прошли выборы нового состава совета FIS в рамках конгресса организации. Вяльбе набрала наименьший результат среди 23 кандидатов – 48 голосов из 117 возможных. По итогам выборов в совет организации вошли 18 человек.
В июле 2021 года Вяльбе впервые вошла в совет FIS.
Вяльбе с 2010 года занимает пост президента ФЛГР. В мае она была переизбрана на этот пост, будучи единственным кандидатом.
1 марта FIS, по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца сезона. Такое решение было принято из-за проведения военной спецоперации на территории Украины.
24 мая шведский лыжник Маркус Грате заявил, что Вяльбе не должна быть допущена к выборам в совет FIS из-за сложной геополитической обстановки.