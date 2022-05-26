Вяльбе рассказала о письме от украинской федерации

Не нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Мы остаемся тем же членом FIS, но без права голоса в совете. Совет был достаточно сложный, а в целом все нормально, я была готова к такому развороту событий», — передает слова Вяльбе РИА Новости Спорт.