Вяльбе: верим, что осенью нас допустят к международным стартам

«Все циклические виды спорта — изнурительный труд. Нормальный рабочий день — 7-8 часов, шесть дней в неделю, один выходной или разгрузочный. Пока тренируемся по плану «Б», без снега, только роллеры, ОФП. Нужно искать новые пути и возможности, чтобы зимой показывать хороший результат.



Нужно, чтобы спортсмены не упали духом и больше тренировались, наша цель — следующие Олимпийские игры. Держим надежду, что осенью нас допустят к международным стартам, все ждут отмашки от МОК. Если это будет в самый последний момент, то будет не очень приятно», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».