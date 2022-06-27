Врач сборной России: спортсмен без мяса - не спортсмен

«А смысл идти на обман? Все взрослые люди и понимают, что ответственность на спортсмене, враче и тренере. Если ты выходишь больной на старт, то следующего старта может и не быть как минимум еще пару месяцев. А там и зима проходит.



Задай вопрос: для чего ты это делаешь? Был случай, когда спортсменка поступила вопреки советами и с симптомами острого фарингита пошла зимой на тренировку, за пару дней до стартов. Вечером ее спустили с высоты, и она полетела домой с температурой 38. Я была против, тренер тоже. Взяв на себя ответственность, она в последующем пожалела».