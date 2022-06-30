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2 часа назад

Дмитрий Губерниев двумя словами отреагировал на фото Большунова с огромной рыбой

Чемпионат.com

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в соцсетях. Ранее Большунов выложил фото с огромной рыбой, которую он поймал, и подписал его: «Активный отдых с большим уловом».

Губерниев двумя словами отреагировал на фото Большунова с огромной рыбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отпусти рыбу», — написал Губерниев в комментариях.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

Соцсети

Ранее жена Большунова показала большой букет, который ей подарил Александр.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,Дмитрий Губерниев,
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