Экс-тренера сборной России ненавидели за работу с русскими

– Это было безумием. Особенно сообщения от норвежцев – я был в шоке от того, что они писали и как они думали. Я не знаю тех, кто их посылал, но они знали, кто я такой. Сообщения были ужасными, типа: «Мы ненавидим тебя, потому что ты работаешь на российскую команду».



Я был действительно шокирован. Не могу этого понять. Я работаю ради спорта, а не на российскую армию или Путина. Я работаю ради спортсменов. Поначалу было реально сложно понять, что происходит.