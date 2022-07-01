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1 час назад

«Сделайте для лыжников шоколадные медали! Вяльбе хоть покормит Большунова, Непряеву и других». Губерниев о Кубке России по лыжам без призовых

Sports.ru

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что на Кубке России по лыжным гонкам не будет призового фонда для спортсменов.

"Лыжный бег за еду!" - Губерниев разнес предложение Вяльбе
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на призовые нет средств.

«Фигуристам, насколько я знаю, на этапах Гран-при России будут платить призовые как на турнирах ISU, биатлонисты стараниями Нуждова деньги нашли и очень приличные! И другие виды спорта тоже деньги находят!

Надо спортсменов поддерживать! Лыжники же будут бегать за медали! Елена Валерьевна, вы снова мой кумир! Денег нет, но вы держитесь,лыжники...

ФЛГР, сделайте для лыжников шоколадные медали! Елена Валерьевна хоть покормит Большунова, Непряеву и других! Лыжный бег за еду! Это прорыв российского спорта!» – написал Губерниев.

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