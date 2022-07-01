"Лыжный бег за еду!" - Губерниев разнес предложение Вяльбе

«Фигуристам, насколько я знаю, на этапах Гран-при России будут платить призовые как на турнирах ISU, биатлонисты стараниями Нуждова деньги нашли и очень приличные! И другие виды спорта тоже деньги находят!



Надо спортсменов поддерживать! Лыжники же будут бегать за медали! Елена Валерьевна, вы снова мой кумир! Денег нет, но вы держитесь,лыжники...



ФЛГР, сделайте для лыжников шоколадные медали! Елена Валерьевна хоть покормит Большунова, Непряеву и других! Лыжный бег за еду! Это прорыв российского спорта!» – написал Губерниев.