Российским лыжникам продлили отстранение до конца лета

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований на летний сезон. Об этом во вторник сообщает пресс-служба федерации.
"Решение, согласно которому российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в каких-либо соревнованиях FIS за пределами своей страны, остается в силе в течение всего летнего сезона, - говорится в заявлении. - Совет вернется к этой теме осенью по мере развития ситуации на Украине".
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.
1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до окончания сезона-2021/22.