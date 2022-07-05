Российским лыжникам продлили отстранение до конца лета

"Решение, согласно которому российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в каких-либо соревнованиях FIS за пределами своей страны, остается в силе в течение всего летнего сезона, - говорится в заявлении. - Совет вернется к этой теме осенью по мере развития ситуации на Украине".