В Челябинске строят передовой горнолыжный центр

В Челябинске полным ходом идет строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта в районе Карпова пруда. Мэр Наталья Котова посетила объект и рассказала, что планируется воздвигнуть в скором будущем.

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«Уже полностью завершены земляные работы. Впереди строительство раздевалок, судейских помещений, кабин для обработки лыж, монтаж ограждений, освещения, озеленение и благоустройство территории. Трассы протяженностью 3,75 километра проложены с учетом опыта лучших подобных объектов», – написала Котова в Telegram.

Как отметила градоначальница, проект удачно сочетается с особенностями местного рельефа – участок пополнится естественными спусками и подъемами. В планах построить на этом месте трассу для сноубордистов, оборудованную бугельным подъемником.

За помощь в строительстве чиновница отдельно поблагодарила главу региона Алексея Текслера, без поддержки которого, по словам Натальи Котовой, проект невозможно было бы реализовать.

«Мы хотим, чтобы челябинский центр лыжных видов спорта стал одним из лучших в стране и принимал соревнования любого уровня», – заключила глава города.

В пятницу в челябинском Минтрансе сообщили о запуске двух новых низкопольных трамваев.