Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Двукратного олимпийского чемпиона сбила машина во время тренировки

Lenta.ru

Двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петера Нортуга сбила машина во время тренировки. Об этом сообщает NRK.

Двукратного олимпийского чемпиона сбила машина
Фото: ReutersReuters

Норвежец рассказал, что инцидент случился две недели назад, когда он занимался на лыжероллерах.

«Водитель резко остановился, я пролетел над машиной и приземлился на асфальт. Но это то, с чем я должен смириться. У меня был осмотр в отделении неотложной помощи. Мы пришли к выводу, что я должен поспать одну ночь, а завтра буду снова готов к тренировкам», — поделился подробностями произошедшего Нортуг.

Он отметил, что после аварии водитель автомобиля назвал его суперменом.

14 июня Нортуг заявил, что отсутствие спортсменов из России негативно влияет на уровень турниров по лыжным гонкам. При этом он подчеркнул, что не хочет видеть ни российский флаг, ни костюмы местных лыжников.

Золотые олимпийские медали Нортуг завоевал на Играх в Ванкувере в 2010 году. Также на его счету 13 побед на чемпионатах мира. В декабре 2018 года в возрасте 32 лет норвежец объявил о завершении карьеры.

Лыжный спорт,Петер Нортуг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители