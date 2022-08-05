Двукратного олимпийского чемпиона сбила машина

«Водитель резко остановился, я пролетел над машиной и приземлился на асфальт. Но это то, с чем я должен смириться. У меня был осмотр в отделении неотложной помощи. Мы пришли к выводу, что я должен поспать одну ночь, а завтра буду снова готов к тренировкам», — поделился подробностями произошедшего Нортуг.