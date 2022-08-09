Юлия Ступак обратилась к родителям юных российских лыжников

«Сейчас очень непростое время для российского спорта, но я искренне хочу сказать родителям, воспитывающим своих детей: приводите своих детей в спорт. Да, сейчас мы берём на наше поколение некоторые трудности, потому что осознаём отношение к нам, причём уже который год… Но я искренне верю, что спустя некоторое время ситуация нормализуется и на международных соревнованиях вновь заиграет наш гимн и засияет триколор. И стоять на пьедестале уже будут наши