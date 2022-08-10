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1 час назад

Нортуг раскритиковал сборную Норвегии за неучастие в Blink. Его поддержал Клебо

Чемпионат.com

Двукратный победитель Олимпийских игр и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг раскритиковал сборную Норвегии за неучастие в традиционном лыжероллерном фестивале Blink. На стороне норвежца выступил и знаменитый лыжник Йоханнес Клебо, не принимавший участия в соревнованиях.

Олимпийский чемпион раскритиковал сборную Норвегии по лыжам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прошлой неделе Петтер Нортуг высказался о неучастии сборной Норвегии на фестивале, назвав такое стечение обстоятельств «очень плохим».

Мнение ветерана поддержал и Йоханнес Клебо – один из сильнейших действующих лыжников, который не принял участия в фестивале из-за травмы.

«Изначально я планировал участвовать в Blink, несмотря на плохие погодные условия. Я думаю, что это очень важно, что мы имеем возможность зарабатывать на

Каждый должен вставать и вкладываться в общее дело. Все мы, члены национальной сборной, должны это делать, это наша работа», – приводит слова Клебо Bergens Tidende.

Напомним, фестиваль Blink завершился 6 августа. Победителем гонки стал француз Арно Шатем, Петтер Нортуг финишировал на 13-м месте.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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