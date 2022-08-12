Лыжница погибла под колесами грузовика на тренировке

Словенская лыжница Ханна Мази Ямник умерла в возрасте 19 лет, спортсменка попала под грузовик во время тренировки на лыжероллерах. Об этом в пятницу сообщила норвежская газета VG.

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Авария произошла в четверг утром в Норвегии, где сборная Словении принимала участие в международном фестивале Blink. Сообщается, что водителю грузовика предъявлено обвинение, однако он не признает себя виновным.

"Совершенно трагичная случайность. Мне страшно даже думать об этом, очень грустно. Невозможно представить, как тяжело приходится ее близким. Приношу свои соболезнования ", - написала норвежская лыжница Лотта Венг.

"Так невероятно бессмысленно и незаслуженно. Страшный тревожный звонок для всех, кто много тренируется на оживленных дорогах", - сказал четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен.