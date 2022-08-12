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2 часа назад

Лыжница Ямник погибла в результате аварии на тренировке в возрасте 19 лет

ТАСС

Словенская лыжница Ханна Мази Ямник умерла в возрасте 19 лет, спортсменка попала под грузовик во время тренировки на лыжероллерах. Об этом в пятницу сообщила норвежская газета VG.

Лыжница погибла под колесами грузовика на тренировке
Фото: соцсетисоцсети

Авария произошла в четверг утром в Норвегии, где сборная Словении принимала участие в международном фестивале Blink. Сообщается, что водителю грузовика предъявлено обвинение, однако он не признает себя виновным.

"Совершенно трагичная случайность. Мне страшно даже думать об этом, очень грустно. Невозможно представить, как тяжело приходится ее близким. Приношу свои соболезнования ", - написала норвежская лыжница Лотта Венг.

"Так невероятно бессмысленно и незаслуженно. Страшный тревожный звонок для всех, кто много тренируется на оживленных дорогах", - сказал четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен.

Ямник впервые вошла во взрослый состав сборной Словении. На прошлогоднем юниорском чемпионате мира в Норвегии она заняла 24-е и 34-е места.

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