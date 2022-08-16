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40 минут назад

Непряева об отсутствии призовых на российских стартах: «Не особо хочется бегать за медальки. Дай бог, если спонсоры найдутся»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Наталья Непряева высказалась о возможном отсутствии призовых на внутрироссийских стартах.

«Не особо хочется бегать за медальки" - олимпийская чемпионка Непряева
Фото: Sports.ruSports.ru

– Какие соревнования будут главными для вас в предстоящем сезоне?

– Главный старт – альтернативный чемпионат мира. На него буду опираться.

– Сейчас ходят разговоры о том, что на внутрироссийских стартах для лыжников не будут предусмотрены призовые. Насколько это неприятная новость для вас?

– Неприятненько, конечно. Не особо хочется бегать за медальки.

– Но трудно поверить, что для самой успешной федерации среди зимних видов спорта не найдется спонсоров, готовых обеспечить призовые.

– Дай бог, если найдутся. Я буду этому очень рада.

– Нет ли у вас демотивации из за того, что ближайший сезон придется провести внутри России? Или в наших лыжах достаточно конкурентная среда, чтобы продолжать прогрессировать?

– Немного есть. Но я стараюсь с этим бороться, – сказала Непряева.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,
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